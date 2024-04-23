Посольство РФ в Анкаре рекомендует идти в суд при отказе в посадке

Компания Turkish Airlines не предоставляет письменных объяснений отказа в посадке на рейсы российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки, сообщает посольство РФ в Турции на своем сайте.
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