Глава МИД Ирана: Башар Асад сам был удивлён своей же армией Сирийская правительственная армия продемонстрировала удивительную неспособность противостоять отрядам террористов.
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Глава МИД Ирана: Башар Асад сам был удивлён своей же армией Сирийская правительственная армия продемонстрировала удивительную неспособность противостоять отрядам террористов.
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