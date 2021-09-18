Комсомольская правда

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Погода в Москве 18 – 26 сентября 2021: В столицу вернется 17-градусное тепло

Погода в Москве 18 – 26 сентября 2021: В столицу вернется 17-градусное тепло

Вместо долгожданного бабьего лета в столицу пришла глубокая осень. В ближайшие выходные температура будет на 4 градуса ниже климатическофй нормы, не радуют синоптики Гидрометцентра России в своем прогнозе погоды в Москве на 18 - 26 сентября 2021.

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