Погода в Москве 18 – 26 сентября 2021: В столицу вернется 17-градусное тепло

Вместо долгожданного бабьего лета в столицу пришла глубокая осень. В ближайшие выходные температура будет на 4 градуса ниже климатическофй нормы, не радуют синоптики Гидрометцентра России в своем прогнозе погоды в Москве на 18 - 26 сентября 2021.