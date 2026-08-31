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Тайна озера Бездонное в Московской области: уже 200 лет люди не могут измерить его глубину

Тайна озера Бездонное в Московской области: уже 200 лет люди не могут измерить его глубину

Всего в часе езды от Москвы, возле деревни Вертлино, находится идеальный круглый водоем, который с высоты напоминает огромный глаз.

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