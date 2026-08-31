Тайна озера Бездонное в Московской области: уже 200 лет люди не могут измерить его глубину

Всего в часе езды от Москвы, возле деревни Вертлино, находится идеальный круглый водоем, который с высоты напоминает огромный глаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 2 дельфина устрои...
- Н Ученые: грибы раз...
- ММ 2 дельфина устрои...
Да, тайна, покрытая мраком.
А ещё из озера вылетают светящиеся шары и периодически всплывает чудовище, напоминающее динозавра.