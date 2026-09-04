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Две трети россиян готовы поддержать бизнес-идею своего ребенка

Около 66% опрошенных россиян готовы поддержать желание своего ребенка заняться предпринимательством. При этом 23% помогут ему сразу, а 43% — после того, как ребенок получит опыт работы в выбранной отрасли.

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