Этические нормы применения ИИ в правосудии предложил проработать председатель Верховного суда РФ Краснов

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на форуме председателей высших судов стран БРИКС в Нью-Дели предложил создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам применения искусственного интеллекта и разработать общие этические принципы.
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