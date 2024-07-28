Миллиардер Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

Бизнесмен считает, что если Тимур виноват, то он ответит за свои действия, а если "нет — значит нет" Предприниматель Муса Бажаев заявил, что его сын Тимур ответит за нападение на полицейского в Москве, если виноват, а если "нет — значит нет".