Миллиардер Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

Бизнесмен считает, что если Тимур виноват, то он ответит за свои действия, а если "нет — значит нет" Предприниматель Муса Бажаев заявил, что его сын Тимур ответит за нападение на полицейского в Москве, если виноват, а если "нет — значит нет".
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