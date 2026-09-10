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ЕСПЧ: Литва нарушила право офицера на частную жизнь

Евро­пей­ский суд по пра­вам чело­ве­ка (ЕСПЧ) 1 сен­тяб­ря 2026 года вынес реше­ние по делу «Ман­кус про­тив Лит­вы» (заяв­ле­ние № 25336/22).

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