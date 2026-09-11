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Архангельский собор Московского Кремля вновь открылся для посетителей

Архангельский собор Московского Кремля вновь открылся для посетителей

Архангельский собор вновь открыт для посетителей Музеев Московского Кремля. Это первое открытие храма с начала реставрационных работ и обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

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