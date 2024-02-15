Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Убивайте их всех... За невинное дитя, убитое ими в детской колясочке»

«Убивайте их всех... За невинное дитя, убитое ими в детской колясочке»

Украинские террористы нанесли самый массированный удар по Белгороду с начала текущего года.Явная мишень нелюдей, снова и снова - мирные жители.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены, а ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТО
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9 час.
Karmadon
Обстрелы мирного населения я нахожу просто возмутительными.
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6 час.
ВТ
Врам Тавризов
Надо тройку раз выжечь у них село Липцы и его аналоги, даже если там есть население Авось опомнятся Наш годовалый ребёнок этого стоит Это не месть и не сила, это справедливость
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6 час.

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