Топ-5 в России: Рязанская область стала лидером по поддержке экспортеров

РЯЗАНЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Рязанская область продемонстрировала высокие результаты во внешнеэкономической деятельности, заняв 5-е место в России и 2-е место в Центральном федеральном округе в рейтинге регионов Российского экспортного центра (РЭЦ) по внедрению стандарта поддержки экспорта.