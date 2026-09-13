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Топ-5 в России: Рязанская область стала лидером по поддержке экспортеров

Топ-5 в России: Рязанская область стала лидером по поддержке экспортеров

РЯЗАНЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Рязанская область продемонстрировала высокие результаты во внешнеэкономической деятельности, заняв 5-е место в России и 2-е место в Центральном федеральном округе в рейтинге регионов Российского экспортного центра (РЭЦ) по внедрению стандарта поддержки экспорта.

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