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Курские новости

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В Курской области прогнозируют локальные ЧС из-за дождей

В Курской области прогнозируют локальные ЧС из-за дождей

Ожидается, что из-за дождей и сильного ветра возможны нарушения электроснабжения в Черемисиновском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Мантуровском и Тимском районах Курской области.

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