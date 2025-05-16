Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году

Сергей Фадеичев/ТАСС Генеральному секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву и группе заинтересованных лиц были необходимы голоса украинских руководителей в партии и личная власть, поэтому в 1954 году Крым передали Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии