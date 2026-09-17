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Царьград

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MisterChip сообщил о рекордном старте сезона «Барселоны» за 111 лет

MisterChip сообщил о рекордном старте сезона «Барселоны» за 111 лет

«Барселона» показала лучший старт сезона за 111 лет, победив в семи матчах и забив свыше 33 голов. Матч 17 сентября с «Расингом» завершился со счетом 7:2.

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