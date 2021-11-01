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Публицист Союстов: На Украине катера «Кентавр-ЛК» превратились в вещдоки уголовного дела

Публицист Союстов: На Украине катера «Кентавр-ЛК» превратились в вещдоки уголовного дела

Напоминаем, что мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Оборонно-промышленный комплекс Украины — есть плоть от плоти постмайданного украинского государства со всем характерным для последнего багажом коррупции и безответственности.

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