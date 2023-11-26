Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации провели операцию, в ходе которой им удалось организовать срыв наступательных манёвров войск нацистских формирований киевского режима у посёлка Новопрокоповка.
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