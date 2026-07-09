Dacia представила работающий на разных видах топлива кросс-универсал Striker

В марте этого года марка Dacia показала свою самую крупную модель. Длина универсала Striker составляет 4,62 метра — это на несколько сантиметров больше, чем внешний габарит кроссвера Bigster, прежде носившего статус флагмана.
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