Челябинск стал лидером по росту доступного жилья в семейной ипотеке

Доля квартир, доступных по семейной ипотеке в Челябинске, за год выросла с 30% до 37%, что стало лучшим показателем среди городов-миллионников.
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