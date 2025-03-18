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Полярное влияние: изменится ли китайская стратегия в Арктике

Полярное влияние: изменится ли китайская стратегия в Арктике

Расстановка сил в Арктике может измениться, считают журналисты South China Morning Post (SCMP). В частности, как пишет издание, Пекин может скорректировать свою позицию из-за возможного сближения Москвы и Вашингтона.

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