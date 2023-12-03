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Добрый Мир

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«Западным самолётам попросту негде будет садиться»: «Герани» обрабатывают последние аэродромы «небратьев»

«Западным самолётам попросту негде будет садиться»: «Герани» обрабатывают последние аэродромы «небратьев»

С наступлением зимы на активные действия накладывается отпечаток погодных условий. 2 дня назад 1,6K прочитали Холод становится серьезным препятствием для работы беспилотных летательных аппаратов «Герань»: быстро разряжаются аккумуляторы, а обнаружение объектов в условиях зимнего пейзажа осложняется.

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