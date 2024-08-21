В Монголии на границе с Россией выявили четыре случая заражения корью

У четырех детей в приграничном с Россией аймаке Баян-Улгий был подтвержден диагноз корь. Ранее группа эпидемиологов из Национального центра исследования инфекционных заболеваний Монголии занималась проверкой одного случая, подозреваемого на эту инфекцию.