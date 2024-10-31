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Набиуллина: «Жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть ЦБ, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике»

Набиуллина: «Жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть ЦБ, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике»

Глава ЦБ на заседании в Госдуме объяснила: без повышения ставки случился бы взрывной рост кредитования, инфляция выросла бы сильнее, а у спроса был бы больший перегрев «Без повышения ключевой ставки в России произошел бы взрывной рост кредитования и еще больший перегрев спроса, инфляция была бы гораздо выше.

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