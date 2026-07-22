HUL As usual defensive stock with rsi divergence in short market HINDUSTAN UNILEVER FUTURES NSE_DLY:HINDUNILVR1! talwinfer12 this stock has reached on trendline support and it have rsi divergence in bottom side and now prise is stable , , it is defensivestock right now , rest of all market have some break trendline or reached on resistance , mean all is indian market is short .