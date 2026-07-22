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HUL As usual defensive stock with rsi divergence in short market

HUL As usual defensive stock with rsi divergence in short market

HUL As usual defensive stock with rsi divergence in short market HINDUSTAN UNILEVER FUTURES NSE_DLY:HINDUNILVR1! talwinfer12 this stock has reached on trendline support and it have rsi divergence in bottom side and now prise is stable , , it is defensivestock right now , rest of all market have some break trendline or reached on resistance , mean all is indian market is short .

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