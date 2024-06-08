Почему враждуют Иран и Саудовская Аравия? В чем состоят их противоречия?

24 января 2,1K прочитали Политическое соперничество Саудовской Аравии и Ирана многие сравнивают с холодной войной между Советским Союзом и США.
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