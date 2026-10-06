Ларионов: «У Бардакова операция в пятницу. Мы потеряли его на ближайшие шесть-восемь месяцев»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Северстали» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ сообщил, что нападающий команды Захар Бардаков перенесет операцию выбыл из строя минимум на шесть месяцев.
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