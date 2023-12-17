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Особый статус крымского доктора предлагает ввести член Общественной палаты

Особый статус крымского доктора предлагает ввести член Общественной палаты

Член Общественной палаты Крыма предлагает ввести особый статус доктора в республике. Таким образом можно решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и амбулаториях, считает директор Медицинской академии им.

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