Особый статус крымского доктора предлагает ввести член Общественной палаты

Член Общественной палаты Крыма предлагает ввести особый статус доктора в республике. Таким образом можно решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и амбулаториях, считает директор Медицинской академии им.
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