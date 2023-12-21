Российский производитель моторных масел выпустил специальное «масло для женщин». В целом оно ничем не отличается от обычного, но на обороте канистры есть подробная и несколько оскорбительная инструкция, как менять масло.
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