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Две сотрудницы московской полиции обвинены в превышении должностных полномочий за незаконную выдачу 72 заграничных паспортов

Две сотрудницы московской полиции обвинены в превышении должностных полномочий за незаконную выдачу 72 заграничных паспортов

Следственный комитет России предъявил обвинение двум сотрудницам полиции, которые незаконно оформили 72 заграничных паспорта, не обеспечивая фактическое присутствие граждан, на чье имя они были предназначены.

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Владимир Акулов
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