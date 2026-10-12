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Регионы России

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Глава Microsoft Брэд Смит призвал к строгому международному регулированию ИИ

Глава Microsoft Брэд Смит призвал к строгому международному регулированию ИИ

По словам Смита, современные нормы безопасности, которым должна соответствовать стиральная машина, должны быть более жесткими, чем для технологий ИИ.

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