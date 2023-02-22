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Пажитник, плесень и еще 4 добавки, которые делают сыр полезнее

Пажитник, плесень и еще 4 добавки, которые делают сыр полезнее

Чем полезен сыр Считается, что сыр особенно полезен именно для взрослых. По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, это связано с тем, что с возрастом снижается ферментативная активность, поэтому люди перестают нормально усваивать цельное молоко.

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