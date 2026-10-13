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Рамблер

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Игорь Николаев рассказал, как совмещает работу и личную жизнь

Игорь Николаев рассказал, как совмещает работу и личную жизнь

Игорь Николаев делится опытом воспитания детей в условиях постоянной занятости. Узнайте, как артист находит баланс между карьерой и семьей.

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