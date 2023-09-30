Медведев: СВО будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима

Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии