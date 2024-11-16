Результаты мультикультурализма в России

Владислав Владислав Нужно помочь Азербайджану азербайджанцами, выслав нахрен из России всех мигрантов-азербайджанцев.

Вера артемьева трусость верхов в наведении порядка с инородцами обернется для россии огромной бедой .как это не понимает самый главный правитель просто удивительно.