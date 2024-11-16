СЕРГЕЙ МАРДАН История, которая должна была приключиться давным-давно, но произошла именно сейчас. Вопрос довольно простой.
Результаты мультикультурализма в России
Комментарии
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Владислав Владислав
Нужно помочь Азербайджану азербайджанцами, выслав нахрен из России всех мигрантов-азербайджанцев.
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4 час.
Вера артемьева
трусость верхов в наведении порядка с инородцами обернется для россии огромной бедой .как это не понимает самый главный правитель просто удивительно.
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3 час.
Семен Демин
Это работа пятой колонны, поддерживаемой российскими олигархами, и с которой никто в РФ не борется.
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35 мин.
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