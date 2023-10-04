Кадр из фильма “Барби” После выхода фильма Грета Гервиг мир захватила настоящая «барбимания». Звезды, в том числе мужского пола, стали одеваться в стиле «барбикор», а продажи кукол Барби выросли до космических высот.
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