«Питтсбург» проиграл 5 матчей из последних 6. Команда занимает последнее место на Востоке по % набранных очков

Сегодня «Пингвинс» уступили «Виннипегу» (1:4) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Поражение стало для команды под руководством Майка Салливана 15-м в 22 играх в сезоне и 5-м – в последних 6.