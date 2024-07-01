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Капитан экстренно севшего самолета сам отказался от дозаправки в Анталье

Капитан экстренно севшего самолета сам отказался от дозаправки в Анталье

Капитан израильского самолета, который совершил экстренную посадку в Анталье, сам же отказался от дозаправки.

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