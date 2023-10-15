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Смех не грех

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Удивительные и безумные автомобили фанатов фильма "Назад в будущее" (20 фото)

Удивительные и безумные автомобили фанатов фильма "Назад в будущее" (20 фото)

﻿﻿Спорткар DeLorean DMC-12, выпускаемый в Северной Ирландии для американской автомобильной компании DeLorean Motor Company, приобрел большую популярность во всем мире после выхода фильма «Назад в будущее», где главные герои использовали его в качестве шагающей машины.

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