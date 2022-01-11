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РФ продолжит проводить военные учения на своей территории – посольство России в США

РФ продолжит проводить военные учения на своей территории – посольство России в США

Россия не понимает логику Госдепартамента США, который призвал сообщить Белому дому, какие учения и с какой целью проводятся Москвой, несмотря на то что Вашингтон не настроен обсуждать численность войск в Европе, заявили в посольстве РФ в США.

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