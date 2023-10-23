Скоро может состояться анонс полноценной новой части культовой серии Sid Meier's CivilizationРазработчики из студии Firaxis Games вместе с компанией 2K Games целых семь лет занимались активной поддержкой Sid Meier’s Civilization 6.
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