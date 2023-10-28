Уехавший в Америку после начала СВО актер Бурковский сдал свое элитное жилье в Москве в аренду

Сообщается, что семье звезды «Кухня» стало сложно выплачивать ипотеку Фото: материалы пресс-служб Андрей Бурковский, которого знают по сериалам «Кухня» и «Медиатор», после начала СВО вместе со всей семьей переехал в США.