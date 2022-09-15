Американские сенаторы хотят в обход Госдепа признать Россию спонсором терроризма

Сенаторы США Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев предложили конгрессу новый законопроект о включении России в список стран-спонсоров терроризма.
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