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РБК СТИЛЬ

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Красота без доказательств: как индустрия продает процедуры-пустышки

Красота без доказательств: как индустрия продает процедуры-пустышки

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Приемы рекламной манипуляции Процедуры с подтвержденной эффективностью Процедуры с противоречивой или слабой доказательной базой Как не ошибиться с выбором процедуры Рост рынка эстетической косметологии сопровождается распространением процедур, чья эффективность не подтверждена качественными клиническими исследованиями.

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