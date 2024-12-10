Предатели, Собчак и дорогая Украина. Как Гарик Сукачёв учил либералов Родину любить

Ирина Трифонова

Все эти шихманы никогда не любили россию , хотели ее под себя переделать. И ведь почти удалось в 90-е, но им же все мало, возмечтали о новой хазарии.Облапошили хохлов и натравили их на русских. Спят и видят, что хохлы отвоюют для них крым, который они давно мечтали откусить и обосноваться. Теперь бесятся от злости. и Путина ненавидят как Сталина