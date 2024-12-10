Царьград Фото: © Oleg Spiridonov Business Online/Globallookpress Гарик Сукачёв – личность широко известная и даже скандальная, как и полагается легендарному рок-музыканту.
Предатели, Собчак и дорогая Украина. Как Гарик Сукачёв учил либералов Родину любить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Не СУКАчёву тявкать о патриотизме...Уж он-то точно знает как от армии ОТКОСИТЬ...У него опыт большой..
Ответить
11 час.
Ирина Трифонова
Все эти шихманы никогда не любили россию , хотели ее под себя переделать. И ведь почти удалось в 90-е, но им же все мало, возмечтали о новой хазарии.Облапошили хохлов и натравили их на русских. Спят и видят, что хохлы отвоюют для них крым, который они давно мечтали откусить и обосноваться. Теперь бесятся от злости. и Путина ненавидят как Сталина
Ответить
8 час.
Юрий Золотарев
Гарику - РЕСПЕКТ!!!
Ответить
37 мин.
Свежие комментарии