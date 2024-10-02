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УРОКИ УЗБЕКСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В РУССКИХ ШКОЛАХ: РОССИЯ КАПИТУЛИРУЕТ ПЕРЕД ДИАСПОРАМИ?

УРОКИ УЗБЕКСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В РУССКИХ ШКОЛАХ: РОССИЯ КАПИТУЛИРУЕТ ПЕРЕД ДИАСПОРАМИ?

В школах России, где больше половины учащихся - дети мигрантов, хотят ввести уроки узбекского и таджикского - такая информация недавно распространилась в массмедиа.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Русский русский выучить нормально не может , а ты такую губище раскатала........
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2 час.
alik3456 Джексон
Не няньчатся ,а кто то хорошо бабло на них гребёт лопатой...
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2 час.
alik3456 Джексон
Когда дурь из них выйдет...
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2 час.

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