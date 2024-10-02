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Петербургский дневник

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Оператору аэропорта Пулково впервые присвоили кредитный рейтинг сразу два независимых рейтинговых агентства

Оператору аэропорта Пулково впервые присвоили кредитный рейтинг сразу два независимых рейтинговых агентства

Аналитики отметили высокую рентабельность, сильные рыночные позиции, комфортную ликвидность и низкий уровень долговой нагрузки Ведущие российские рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА 1 октября 2024 года присвоили кредитные рейтинги ООО «Воздушные ворота Северной столицы», которое управляет аэропортом Пулково.

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