Оператору аэропорта Пулково впервые присвоили кредитный рейтинг сразу два независимых рейтинговых агентства

Аналитики отметили высокую рентабельность, сильные рыночные позиции, комфортную ликвидность и низкий уровень долговой нагрузки Ведущие российские рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА 1 октября 2024 года присвоили кредитные рейтинги ООО «Воздушные ворота Северной столицы», которое управляет аэропортом Пулково.
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