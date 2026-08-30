Ближайшие сутки станут поворотным моментом для представителей четырех знаков зодиака. Как отмечает Василиса Володина (признан Минюстом иностранным агентом), успех зависит от умения вовремя заметить скрытые возможности.
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