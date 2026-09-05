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Несекретные материалы

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«Чиповая дипломатия»: как рычаг влияния США на Южном Кавказе

«Чиповая дипломатия»: как рычаг влияния США на Южном Кавказе

На планете с 2025 года из-за резкого роста спроса на технологии ощущается нехватка компьютерной памяти (DRAM и NAND) для серверов и дата-центров, и этот дефицит продлится как минимум ещё полтора года.

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