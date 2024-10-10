Продолжает учить детей и ничуть не раскаялся: Богохульник из Чечни отделался "извинениями". Генералу соврали? Чеченский учитель Мансур Жабраилов, который последними словами оскорблял православных жителей России и хулил Имя Божие, как оказалось, продолжает вести преподавательскую деятельность и ничуть не раскаялся.
«Помолитесь своему гуманоиду»: в Чечне учитель год вел блог с оскорблениями христиан
Комментарии
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ФГ
Флоринда Гомеш
Как я думаю, Чечня, уже не Россия. Думаю им пора в свободное плавание, как отдельное государство
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1 час.
Николай
Так они и есть отдельное государство. Буквально вчера, здесь же, на МИР ТЕСЕН, были опубликованы статьи их конституции, в которых говорится, что они отдельное демократическое государство в составе России. У кого из других республик есть собственная армия? У них есть, которая вооружается и содержится на средства России.
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1 час.
Vladimir Soukhatchev
Господа Кадыровы, Рамзан и Адам, где же вы со своими кодексами Чести и Защитой религии? Или же все ваши устремления связаны лишь с Исламом и Поношение Христианства для вас не Грех? Даже если это Так, в чем я очень надеюсь ошибаюсь, то ваша честь уже запятнана ложью и невыполнением своих слов!!! По Закону чести и Права Мансур Жабраилов и Никита Журавель должны сидеть в одной камере!!! Или для вас это другое???
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1 час.
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