«Помолитесь своему гуманоиду»: в Чечне учитель год вел блог с оскорблениями христиан

Так они и есть отдельное государство. Буквально вчера, здесь же, на МИР ТЕСЕН, были опубликованы статьи их конституции, в которых говорится, что они отдельное демократическое государство в составе России. У кого из других республик есть собственная армия? У них есть, которая вооружается и содержится на средства России.

Vladimir Soukhatchev

Господа Кадыровы, Рамзан и Адам, где же вы со своими кодексами Чести и Защитой религии? Или же все ваши устремления связаны лишь с Исламом и Поношение Христианства для вас не Грех? Даже если это Так, в чем я очень надеюсь ошибаюсь, то ваша честь уже запятнана ложью и невыполнением своих слов!!! По Закону чести и Права Мансур Жабраилов и Никита Журавель должны сидеть в одной камере!!! Или для вас это другое???