Робот не виноват: кому придется отвечать за ДТП машины с автопилотом

Еще, казалось бы, совсем недавно подобные вопросы с удовольствием затрагивали фантасты. Согласно трем законам робототехники, озвученным Айзеком Азимовым, робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
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