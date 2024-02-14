Робот не виноват: кому придется отвечать за ДТП машины с автопилотом

Еще, казалось бы, совсем недавно подобные вопросы с удовольствием затрагивали фантасты. Согласно трем законам робототехники, озвученным Айзеком Азимовым, робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.