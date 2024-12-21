В раде пообещали уволить советника после слов о снижении возраста мобилизации

Верховная рада поднимет вопрос о лишении Назария Волянского статуса советника комитета по вопросам экономического развития после его предложения о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18–20 лет в 2025 году.
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